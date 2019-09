Juventus, Ronaldo mette il veto all’acquisto di un ex compagno del Real Madrid

Giocatore più pagato della rosa, per distacco, leader indiscusso in campo. Ma anche consigliere sul mercato. Tutto questo è Cristiano Ronaldo per la Juventus.

Non è un mistero che dopo l’arrivo in bianconero il portoghese abbia anche provato a “indirizzare” le mosse di mercato della società. Si pensi all’acquisto, mai avvenuto, di Marcelo, grande amico di CR7 ai tempi di Madrid, o a quello, secondo i media suggerito proprio da Ronaldo, di Casemiro.

Ora, però, secondo quanto riporta Don Balon, la situazione si sarebbe invertita, con Cristiano nei panni di colui che consiglia di non acquistare un ex compagno.

Il riferimento è a Isco, trequartista che sembra sempre sul punto di lasciare i Blancos ad ogni sessione di mercato. Anche quest’anno non è successo, ma in base alle notizie riportate dalla stampa spagnola la Juve ha davvero avuto l’opportunità di acquistare il giocatore per 70 milioni, prima che Ronaldo “spingesse” la società a desistere.

Motivazioni tecniche o personali? Il mistero resta…