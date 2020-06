Juventus, Sarri a rischio: se non vince il campionato…

La Juventus di Maurizio Sarri non convince. Dopo aver perso la Supercoppa contro la Lazio, ecco arrivata la seconda finale persa della stagione. Contro il Napoli, la squadra bianconera si è arresa ai rigori. Delusione e critiche da parte della tifoseria nei confronti della squadra e del mister che, a questo punto, sembra poter essere anche in bilico.

Serve la scossa alla Juventus e se questa non dovesse arrivare in campionato, con la vittoria dello scudetto, o in Champions League, la posizione del tecnico sarebbe assolutamente a rischio. Sarri non ha convinto, la sua Juve non ha convinto. Come sempre accade in queste situazioni, l’allenatore è quello a pagare maggiormente. Il mister toscano lo sa e farà di tutto per uscire dal tunnel, anche se non sarà facile con sempre maggiore pressione addosso…

PER TUTTE LE NEWS SUL GOSSIP CLICCA QUI