Juventus, Sarri a rischio: tra Zidane e Pochettino spunta un nome a sorpresa…

Maurizio Sarri in bilico sulla panchina della Juventus. Il tecnico bianconero ha perso le prime due finali a disposizione dei bianconeri in questa stagione, fatto non certo solito e che non ha fatto piacere a dirigenza e tifosi. Il gioco latita e la pazienza, per un club abituato a vincere come quello juventino, potrebbe avere una scadenza non troppo lunga.

Ecco perché si inizia a parlare di alternative. Il finale di stagione in campionato e in Champions League potrebbero essere decisivi. Pochettino e Zidane sarebbero i nomi più in auge per prendere il posto di Sarri alla guida della Juventus. Attenzione, però, alla sorpresa che porta il nome di… Massimiliano Allegri. L’ex tecnico resta sempre uno dei più graditi dal presidente Agnelli, che salutandolo già gli diede l’arrivederci. Il tecnico piace al Psg e ha annunciato che è pronto a tornare dalla prossima annata.

