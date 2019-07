Juventus, Sarri: “Contro l’Inter mai sfida qualunque. CR7? Deve fare la differenza…”

“Juventus-Inter non è una partita come le altre”, parola di Maurizio Sarri, allenatore bianconero che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i nerazzurri in ICC.

Il mister bianconero si è soffermato sulla partita contro l’Inter ma anche della fase di preparazione alla prossima stagione.

GARA – “Juventus-Inter non è una partita come le altre, ma si affronteranno due squadre che non potranno esprimersi al meglio, per la condizione fisica e visto il tasso di umidità. Cercheremo di dare continuità a quanto fatto a inizio ripresa contro gli Spurs”.

GIOCO – “Nel calcio non si può privilegiare una delle due fasi, quindi lavoriamo molto anche sulla difesa. Cristiano Ronaldo? Lo utilizzeremo principalmente come attaccante di sinistra, sapendo che ama accentrarsi. Lui deve fare la differenza”.

PREPARAZIONE – “Non mi aspetto molte differenze rispetto alla prima gara. In questo tour ci stiamo allenando poco e stiamo giocando molto, quindi la fase decisiva della preparazione sarà da fine luglio al 10 agosto”. “Ai giocatori chiedo molto durante l’allenamento. Mi piace vedere una squadra capace di riprodurre i ritmi partita anche durante le sedute e penso che questo gruppo possa farlo con facilità”, ha concluso Sarri.

GIOCATORI – Dopo Cristiano Ronaldo, un parere su Dybala: “Dybala potrebbe fare facilmente il “falso nueve”, ma potremmo anche trovare soluzioni diverse, e potrebbe giocare come trequartista di raccordo, alle spalle di due attaccanti”.

DIFFERENZE CON LA PREMIER – “Credo che il livello degli allenatori italiani sia evidente e da questo punto di vista siamo uno dei movimenti più importanti. Il gap con gli altri campionati come la Premier non è tattico, ma è economico”.