Juventus, Sarri: “De Ligt non ha colpe. Buffon? Un combattente nato…”

Ci sono voluti i calci di rigore alla Juventus per avere la meglio sull’Inter nel match di International Champions Cup. Al termine della sfida, in conferenza stampa, il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ha così parlato.

DE LIGT E CR7– “Matthijs ha giocato la parte di gara in cui abbiamo fatto peggio e non credo che abbia qualche responsabilità. Cristiano ha fatto come al solito una partita di ottimo livello. La sensazione è che possiamo fare ancora meglio nelle giocate offensive e in quelle in velocità, cosa che lo esalterebbe ancora di più”.

PROGRESSI – “Abbiamo fatto una partita simile a quella contro il Tottenham, con un primo tempo sotto ritmo e con difficoltà a difendere alti. Nella prima mezz’ora della ripresa abbiamo invece fatto molto bene e abbiamo mostrato più coraggio. Dobbiamo però migliorare nella capacità di recuperare palla alti. Ci vuole tempo, perché sto chiedendo alla squadra di cambiare modo di pensare”.

BUFFON – “Ha fatto tre parate e mezzo su sei, perché aveva preso anche l’ultimo rigore. E’ un giocatore e un ragazzo stupendo. E’ un combattente e nel momento di necessità si è fatto trovare pronto. Il nostro portiere in carica è Szczesny, chiaramente Gigi sarà tenuto in considerazione e durante l’anno farà le sue partite”.