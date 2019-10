Juventus, Sarri: “Occhio al Bologna. Voglio recuperare Rugani”

Ritrovato il primo posto in classifica grazie alla vittoria sull’Inter, la Juventus ospita il Bologna nella settimana che porterà alla prima delle due gare ravvicinate contro la Lokomotiv Mosca, utili per provare a chiudere in anticipo il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League.

In conferenza stampa Maurizio Sarri ha fatto il punto della situazione sugli indisponibili: “Non so dove sia uscita la notizia del rientro di Douglas Costa, al momento si sta ancora allenando a parte. Su lui e De Sciglio mi arrivano notizie confortanti, ma non sono ancora in gruppo. Danilo e Ramsey invece sono rientrati”.

Nonostante il ritorno di Danilo, però, la sensazione è che Cuadrado si sia conquistato il posto da titolare sulla fascia destra difensiva: “Continuerò a farlo allenare da difensore esterno – ha detto Sarri – Sta facendo grandi passi in avanti in questo ruolo, sta migliorando nel tenere la linea e rapportarsi con i compagni di reparto. Ci sono cose nelle quali deve crescere ancora, prende dei rischi evitabili, deve allenarsi più per fare l’esterno basso che per fare l’esterno alto”.

“Io convivo da anni con lo scetticismo, la cosa quindi non mi condiziona – ha proseguito il tecnico toscano – In questo momento la classifica non ci interessa, dobbiamo solo pensare a trovare la giusta continuità in fatto di prestazioni. Quella con l’Inter è stata una partita importante, ma è passata, quindi dobbiamo concentrarci solo sulla prossima. Non sarà facile e non lo è a maggior ragione dopo una sosta. Domani abbiamo la gara con il Bologna e non ho ancora rivisto Bentancur, capite quindi che per un giocatore è dura ritrovare subito il ritmo”.

Contro i rossoblù probabile esordio stagionale per Daniele Rugani, che Sarri non sembra avere intenzione di far partire a gennaio…: In difesa abbiamo cercato una certa continuità perché è questo l’unico modo per migliorarsi ed avere maggiore organizzazione dietro. Una volta trovata la giusta stabilità, il recupero di Rugani sarà un qualcosa di importante. Lo conosco benissimo, è un ragazzo che ha sempre avuto grandi prospettive ed ha grandi valori. Il suo recupero rappresenta uno dei miei obiettivi stagionali”.

Sarri mette poi in guardia dai pericoli che può portare il Bologna, complici anche le difficoltà del post-sosta: “Alcuni hanno giocato fino a martedì, non è mai facile in questo tipo di situazioni. Per giorni ci siamo allenati in cinque, diventa complicato fare valutazioni sulla formazione migliore da schierare. “È un avversario molto pericoloso da affrontare, tra quelli che recuperano più palloni, che calciano di più e subiscono meno tiri in assoluto. Mi auguro che domani Mihajlovic sia in panchina, pecche mi farebbe piacere rivederlo”.

