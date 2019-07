Juventus, Sarri: “Partita difficile, siamo stati ingenui”

Prima uscita amara per Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. I bianconeri sono stati infatti sconfitti per 3-2 dal Tottenham in ICC, piegati da una rete in pieno recupero di Harry Kane. Queste le parole del tecnico bianconero al termine del match.

MIGLIORARE – “Per noi questa era una partita difficile, giocavamo contro un gruppo che sta insieme da anni. Nella ripresa loro erano più rapidi e più esplosivi rispetto a noi, ma questo è normale. Se vogliamo giocare il nostro calcio, dobbiamo migliorare nel difendere in avanti, perché nella prima mezz’ora siamo stati troppo attendisti, con le ripartenze che, di conseguenza, erano complicate. Nel secondo tempo abbiamo mosso la palla meglio ed abbiamo fatto venti minuti di buona qualità, segnando due reti. Siamo però stati ingenui nelle palle perse e i gol subiti sono arrivati in queste situazioni”.