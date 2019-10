Juventus, Sarri: “Ronaldo a riposo? Decide lui… Lecce avversario ostico”

La Juventus torna in campo alle 15 del sabato, come già successo a metà settembre a Firenze, nell’unica gara pareggiata in campionato.

Un precedente che non fa stare tranquillo Sarri insieme alle qualità del Lecce, quattro giorni dopo la non eccellente prestazione contro la Lokomotiv Mosca: “Sarà una partita difficile contro una squadra che propone sempre il proprio calcio anche quando è in difficoltà – le parole del tecnico toscano in conferenza – Ci saranno tante variabili da affrontare come il caldo, che può essere un ostacolo come lo è stato a Firenze, ma dobbiamo essere bravi a superare anche queste difficoltà”.

“In questo momento non siamo tantissimi per fare turnover, cambieremo qualcosa in base alle condizioni dei giocatori. Bonucci ha giocato sempre, vedremo se riusciremo a farlo rifiatare. Douglas Costa non è ancora pronto e anche a De Sciglio serve ancora qualche giorno”.

Poi una battuta sulle due stelle della squadra, Ronaldo e Pjanic, cui Sarri dà massima libertà anche nello… scegliere quando riposare: “Con Cristiano il confronto è continuo, ci parliamo spesso: anche per lui ogni tanto ci sarà bisogno di riposo, vedremo quando in base alle sue sensazioni”.

“Le punizioni? Decidono Cristiano e Miralem, sono decisioni loro. A Pjanic ho chiesto poche cose, senza stravolgere la sua natura, e lui è stato bravo a mettersi a disposizione. Si sta esprimendo su altissimi livelli”.