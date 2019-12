Juventus, Sarri: “Siamo arrivati più scarichi. C’è amarezza, ma non mi piango addosso”

Dopo aver letto le parole di Inzaghi dopo la partita che la Lazio ha vinto in Supercoppa Italiana a Riyad per 3-1 contro la Juventus, ecco invece quelle in conferenza stampa del mister bianconero Maurizio Sarri: “La mia sensazione è che siamo arrivati con un piccolo deficit di energie fisiche e mentali, può succedere all’ottava gara di questo ciclo, siamo arrivati con meno energia. Abbiamo sfiorato il pari, anche su punizione al 91′, poi il gol del 3-1 al 93′ lascia il tempo che trova. Come può influire sul futuro della stagione questo risultato? Restano cinque mesi da giocare, non vedo come possa influire. Di certo spiace aver perso, la Lazio è in un momento di fiducia totale, non ha bisogno di altre iniezioni”.

Una polemica è stata sollevata sul fatto che la Juventus ha avuto meno giorni per preparare questo match, avendo giocato in campionato mercoledì a Genova contro la Sampdoria: “Il calendario era questo, dovevamo riuscire ad andare oltre a questa difficoltà”. Glissa, quindi, mister Sarri su tale circostanza.

Sarri ha perso la sua prima finale italiana: “C’è amarezza da parte mia, ma non mi piango affosso. Non risolverebbe comunque i problemi”.

Sulla Lazio: “Ho sempre vinto prima contro di loro, non credo che i miei ragazzi si facciano condizionare da due partite. Può darsi ora abbiano una condizione fisica superiore, magari tra due o tre mesi li portiamo via di peso dal campo. Il loro momento è magico, c’è poco da dire, e se proseguono così nessuno può farci qualcosa”.