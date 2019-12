Juventus, Sarri: “Squadra stanca, ma ultimamente mi sto divertendo. Su Allegri…”

È tempo di Supercoppa Italiana fra Lazio e Juventus, si gioca domani (domenica 22 dicembre, ore 17.45) a Riyad, in Arabia Saudita. Ecco le parole alla vigilia del tecnico bianconero Maurizio Sarri: “Non so se ora siamo più avanti o più indietro come condizioni, so solo che ultimamente mi sto divertendo, sia in allenamento come in partita. Abbiamo ancora tanti difetti, ma stiamo lavorando per rimuoverli: l’obiettivo dev’essere sempre utopico, cosa da rimanere sempre scontenti e avere perennemente motivazioni per migliorare. Allegri ha detto che in Italia schemi e tattiche non hanno senso di esistere? Spero soltanto che i presidenti non se ne accorgano, altrimenti i nostri stipendi diminuiranno molto…! Credo esista una via di mezzo, l’allenatore non deve stravolgere i giocatori, ma deve incidere sull’organizzazione della squadra in base alle loro caratteristiche”.

Ormai la domanda sul tridente non può mai mancare: “Non so ancora se ne usufruirò contro la Lazio, ieri avevo i giocatori molto stanchi dopo il match con la Sampdoria. Se la situazione è la stessa di ieri, penso che dovrò cambiarne molti rispetto a Genova – ha proseguito Sarri -. Adesso non so nulla”.

Sul trofeo: “Sento questo match in maniera normale, c’è in palio un trofeo, è sicuramente partita importante e abbiamo bisogno di grandi motivazioni. Si possono anche trovare negli episodi della partita di campionato…”.

Su Szczesny, recuperato, e gli altri infortuni: “Il portiere è tornato due giorni fa in gruppo, è disponibile. Chiellini tornerà a febbraio, De Sciglio negli ultimi tempi è stato bene, Ramsey e Douglas Costa sono rientrati. Al momento, oltre a Chiellini, out solo Khedira”.