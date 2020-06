Juventus, Sarri: “Superata la delusione della Coppa Italia, non guardiamo la Lazio”

L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha commentato la partita affrontata dai suoi uomini contro il Genoa di Davide Nicola, soffermandosi sugli episodi chiave della partita.

LE PAROLE DEL MISTER

Sarri commenta ai microfoni di Sky Sport il match: “Mi sembra che la squadra abbia fatto molto bene nel primo tempo. Siamo arrivati spesso alla conclusione senza concedere niente. In una buona prestazione collettiva sono uscite fuori le perle dei singoli. Va bene così. La squadra, dopo la delusione della Coppa Italia, si è ripresa bene, ma era solamente una questione di tenuta fisica. Pjanic? Con lui non ho parlato. L’ho sentito durante il lockdown perché ci siamo chiesti i motivi della sua difficoltà fisica prima della sosta. In questo periodo sono sicuro che farà molto bene. Lo vedo molto sereno con tutti noi. Non ho alcuna preoccupazione. Non so se sapevano del risultato della partita. Non ho sentito alcun tipo di commento. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, facendoci condizionare il meno possibile. La prestazione di Rabiot è piuttosto positiva. Sta crescendo anche se tutti si aspettano moltissimo da lui. Mi sembra si stia riprendendo e ha una storia particolare alle spalle, con sette mesi senza calcio. Stava facendo bene anche prima. Mi sembra che in attacco abbiano imparato a cercarsi di più. Usufruendo degli altri, riescano a fare meglio. Buffon? Ha firmato il rinnovo e ha 47 partite per provare a battere il record di Maldini (sorride ndr.)”.