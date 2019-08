Juventus, Sarri verso il forfait per la classica sfida in famiglia di Villar Perosa

Classico appuntamento di inizio stagione per la Juventus che questa sera, come ogni anno, scende in campo per la sfida in famiglia tra la squadra A e la squadra B. Per il sessantesimo anno a casa Agnelli, a Villar Perosa, i bianconeri daranno vita ad uno dei momenti più attesi dell’estate.

C’è chi, però, rischia di non parteciparvi. Maurizio Sarri, infatti, sarebbe stato colto da un malore, un attacco influenzale, che potrebbe impedirgli di far parte della gara, la sua prima da allentore della Juventus. Il toscano è stato male nella giornata di ieri e ha lasciato l’allenamento. Vedremo se per la gara di oggi prevista per le 17, il nuovo allenatore riuscirà ad essere presente o meno.