Juventus, Scarpa d’Oro per de Ligt: “Qui nulla è facile. Lavoro per migliorare…”

Premiato come miglior giocatore olandese della passata stagione, Matthijs de Ligt ha rilasciato alcune dichiarazioni al De Telegraaf direttamente da Amsterdam, sede dell’evento.

Il difensore della Juventus, relativamente alla stagione vissuta con la maglia dell’Ajax, ha ricevuto il trofeo della Scarpa d’Oro battendo l’ex compagno de Jong, adesso al Barcellona.

VITTORIA – “Sono orgoglioso di vincere la scarpa d’oro da diciannovenne, anche se ora ho vent’anni”, ha detto de Ligt. Che sui suoi predecessori che hanno vinto il premio – nomi del calibro di Johan Cruijff, Ronald Koeman, Marco van Basten e Ruud Gullit -, ha detto: “Li conosco tutti, ma sfortunatamente non li ho mai visti giocare a calcio. Trovo più speciale succedere a Jan Vertonghen. Come numero quattro, è stato il mio esempio all’Ajax, con cui parlo ancora spesso per telefono”.

MIGLIORARE – Dall’Ajax alla Juventus con un unico obiettivo, diventare più forte: “Può sembrare negativo, ma in Italia, rispetto all’Olanda si pensa più individualmente. Per ogni giocatore viene individuato ciò di cui ha bisogno e come può diventare ancora migliore. Viene stilato un programma personalizzato. Sono in un nuovo Paese e so che nulla è facile. Questo trofeo testimonia la nuova generazione del calcio olandese. Koeman, Van Persie, Robben e Van Gaal sono la vecchia generazione, io spero di dare al calcio quello che hanno dato loro. Lavorerò duro in Italia per riuscirci”, ha concluso de Ligt.