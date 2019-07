Juventus, scelto il sostituto di Cancelo

Mentre sta per chiudere il colpo Matthijs de Ligt, la Juventus è impegnata anche sul fronte uscite. Tra i giocatori destinati a lasciare Torino vi è anche Joao Cancelo, con il portoghese corteggiatissimo dal Manchester City di Pep Guardiola. E per non farsi trovare impreparati, i bianconeri si sono già messi alla ricerca di un suo sostituto.

DARMIAN – Il nome messo sul proprio taccuino dalla dirigenza bianconera sarebbe quello di Mattia Darmian, in passato cercato anche dall’Inter. L’ex Torino è infatti in uscita dai Red Devils e gradirebbe tornare in Italia.