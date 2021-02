Juventus, scherzi da spogliatoio: Demiral e Dybala rubano il telefono a Cuadrado e sui social…

Clima disteso in casa Juventus. La prova arriva dai social dove Demiral e Dybala si sono divertiti a fare uno scherzo al compagno Cuadrado. Su Instagram ecco un selfie speciale per il difensore e la Joya. Peccato che sia fatto col cellulare del colombiano.

Juventus, scherzo social di Demiral e Dybala a Cuadrado

Come si capisce dalla didascalia inserita nella foto, Demiral e Dybala si sono divertiti a prendere in prestito il telefono di Cuadrado prima o forse dopo una seduta di allenamento. Il difensore e l’attaccante sorridenti hanno pubblicato sul profilo del colombiano lo scatto nello spogliatoio. Come l’avrà presa l’esterno bianconero? Siamo sicuri se ne vedranno presto delle belle…