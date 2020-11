Juventus, senti De Ligt: “Con Pirlo calcio più moderno come all’Ajax”

Non poteva sperare ritorno in campo migliore Matthijs de Ligt, difensore della Juventus. Assente dallo scorso agosto a causa di un problema alla spalla, l’olandese è stato protagonista del successo dei suoi contro il Cagliari nella sfida valida per l’8^ giornata di Serie A. Parlando ai microfoni di Sky, il centrale ha commentato la vittoria ma anche il suo momento e quello della squadra dopo l’arrivo del nuovo mister Andrea Pirlo.

De Ligt: “Con Pirlo calcio moderno”

“Sono soddisfatto per me e per la prestazione della squadra. Sono stati tre mesi duri ma sono contento e sono felice di essere tornato. Il periodo coi problemi alla spalla è stato difficile ma è importante soffrire per la squadra. Ho giocato qualche gara con la spalla fuori ma sono contento di aver vinto il campionato”, ha detto De Ligt parlando a livello personale.

In ottica di questa nuova stagione, le ambizioni del gruppo e la guida di mister Pirlo: “C’è una mentalità diversa. Con Pirlo proviamo a giocare più moderni, difensori con l’uno contro uno, all’Ajax ho sempre giocato così e mi piace”. “Scudetto? Siamo al 70% della condizione e possiamo migliorare. Tra qualche tempo saremo al 100%. Penso sia buono che ci siano diverse squadre che possono lottare per le prime posizioni. Più è difficile e più cresciamo. Sarà un campionato duro ma noi siamo concentrati solo su noi stessi. Siamo forti abbastanza per vincere”.