Juventus, senti De Sciglio: “Sembra sia mancata la voglia di lottare…”

Parla l'ex esterno bianconero

"Sono molto soddisfatto della mia avventura in Francia, come voto darei un 8 pieno. Il Lione è un grande club, mi piacerebbe restare anche la prossima stagione". Sono queste le parole di Mattia De Sciglio, attualmente in prestito in Francia dalla Juventus, ai microfono di Tuttosport. L'esterno italiano ha ritrovato se stesso in Ligue 1 e spera di proseguire al meglio la sua carriera anche se per ottenere il massimo dovrà rimanere fuori dall'Italia. "Stiamo dando tutto per raggiungere il terzo posto. È un gruppo fantastico, sia dentro che fuori dal campo. Non è un caso che l’anno scorso hanno eliminato sia la Juventus che il Manchester City dalla Champions League".