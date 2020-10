Juventus, senti Del Piero: “Contro il Barcellona deve giocare col 4-2-4…”

Una Juventus super offensiva per battere il Barcellona in Champions League e magari anche per il futuro. Alessandro Del Piero, ex numero 10 dei bianconeri, sogna una Vecchia Signora votata all’attacco per la sfida di Coppa di mercoledì contro i blaugrana. Parlando a Sky Sport, ecco il consiglio dell’ex bandiera ad Andrea Pirlo, attuale allenatore dei torinesi.

Del Piero: “Juventus col 4-2-4 contro Barcellona”

“Pirlo sta cercando delle soluzioni, cambierà la squadra anche in base agli avversari e non è escluso che cambi anche modulo”, ha esordito Del Piero parlando a seguito del pari dei bianconeri contro il Verona in campionato. “La Juventus sugli esterni con Kulusevski e Chiesa ha un grande potenziale di spinta, di uno contro uno, di gamba e corsa. Vedo anche la possibilità di giocare con due centrocampisti centrali, anche per un eventuale 4-2-4. Se hai tanto potenziale in attacco bisogna sfruttarlo: un 4-2-4 in questo momento potrebbe dare libertà necessaria ai quattro davanti che sono forti”.

E ancora verso la sfida di Champions: “Kulusevki a destra, Chiesa a sinistra e Dybala-Ronaldo o Dybala-Morata. In Europa sicuramente così”, ha confermato la sua idea Pinturicchio. “L’acquisto di Morata è da tenere in considerazione, se poi ci ricordiamo Cristiano Ronaldo a Madrid aveva Benzema che faceva tanto lavoro sporco”.