Juventus, senti Di Livio: “Arrabbiato con Pogba. Vlahovic? Non è tutta colpa sua”

Il commento dell'ex giocatore sull'attualità bianconera.

Redazione ITASportPress

Intervista a Tuttosport per Angelo Di Livio che ha parlato della Juventus e di diversi temi interni al mondo bianconero. Spiccano le parole sul momento no di Vlahovic, ma anche sul recente caso Pogba, non convocato in Europa League per motivi disciplinari.

"Mi pare evidente che l’attaccante non stia attraversando un buon momento, ma non darei tutta la colpa a lui", ha detto Di Livio su Vlahovic. "Deve ritrovarsi, però i compagni potrebbero aiutarlo con qualche palla più tranquilla. Vlahovic si impegna, manca un po’ di lucidità sotto porta, a volte è preso dalla troppa frenesia e foga. Forse vorrebbe spaccare il mondo, penso che debba ragionare di più però questi giocatori che si dannano l’anima mi piacciono molto, come Kostic".

Dopo aver elogiato il lavoro dell'esterno mancini, ecco la ramanzina a Pogba: "Certo, sono molto arrabbiato con Pogba: uno che non gioca da un anno non può arrivare in ritardo in ritiro, ai miei tempi sarebbe arrivato un’ora prima. In un momento poi così delicato, in cui serve testa e professionalità da parte di tutto. La Juventus vive una situazione particolare in cui deve salvare il salvare e l’atteggiamento deve essere esemplare più di quando le cose vanno bene