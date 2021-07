Juventus, senti Galeone: “Allegri motivato ma servono 3-4 acquisti”

Il parere del mentore del tecnico bianconero

L'ex allenatore e amico di Massimiliano Allegri Giovanni Galeone è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del ritorno del mister toscano alla guida della Juventus . Diversi i temi trattati ma in modo particolare il calciomercato e ciò di cui i bianconeri avrebbero bisogno nella stagione 2021-22.

PARERE - "Max Allegri è motivatissimo, convinto di questo suo ritorno. Io ho qualche perplessità", ha dichiarato Galeone . "La Juventus non è convintissima sui movimenti di calciomercato. Aspettiamo che si mettano a posto un po' di cose, ma dalla Juve mi sarei aspettato di più. Allegri ha bisogno di 3-4 calciatori . Ok Locatelli, Chiellini dovesse firmare nuovamente potrebbe giocare 15-20 partite. Un centrale di sinistra la Juventus dovrebbe acquistarlo senza pensarci minimamente".

Queste le parole del mentore del tecnico toscano che, come tutti i tifosi della Juventus, si attende qualche mossa sul mercato per prendersi una rivincita rispetto al quarto posto della scorsa annata che non rispecchia le abitutini dei bianconeri.