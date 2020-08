Juventus, senti l’ex Lichtsteiner: “Pirlo come Zidane. Urlerà quando servirà”

Un rapporto speciale senza dubbio. Stephan Lichtsteiner e Andrea Pirlo avevano un feeling unico in campo con il famoso taglio in area dell’esterno sul perfetto lancio del Maestro. Ed è proprio lo svizzero che, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si congratula con la Vecchia Signora e il suo ex compagno di squadra della Juventus, per la scelta di affidare la guida tecnica all’ex centrocampista.

Lichtsteiner: “Pirlo come Zidane…”

“La notizia mi ha sorpreso, ma solo per un paio di secondi”, ha ammesso Lichtesteiner. “È un’ottima scelta, Andrea ha enorme credibilità. Riuscirà a gestire il gruppo ne sono convinto: lui è calmo, simpatico, conosce l’ambiente. Mi ricorda Zidane, certo non Conte o Simeone. Urlerà quando servirà. Importa solo che abbia un buon impatto sul gruppo. Pirlo avrà bisogno di un po’ di tempo, ma funzionerà. E non ho dubbi”.

