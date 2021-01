Juventus, senti l’ex Traoré: “Marchisio fumava 4 pacchetti di sigarette al giorno…”

L’ex terzino della Juventus Armand Traoré si è raccontato ai microfoni di talkSport rivelando anche alcuni particolari della sua esperienza in bianconero nella stagione 2010/2011 che riguardano anche Claudio Marchisio, ex bandiera della Vecchia Signora.

Traoré: “Marchisio alla Juventus fumava 4 pacchetti di sigarette al giorno”

“Sono andato alla Juventus quando avevo 20 anni dopo 5 anni passati in Inghilterra”, ha spiegato Traoré. “Quando mi sono presentato la prima mattina per l’allenamento ho pensato ‘dove sono tutti i giocatori?’. Non c’era nessuno nello spogliatoio, nessuno in palestra, solo un paio di giocatori nella sala dei trattamenti”.

La risposta è decisamente inattesa: “Erano tutti nelle docce, facevano colazione, fumavano sigarette e bevevano caffè. Sono rimasto completamente scioccato dal fatto che bevevano una bottiglia di vino la sera prima di una partita quando si cenava con la squadra. Andavi per il tuo pasto pre-partita la sera prima e lì c’erano bottiglie di vino rosso. Questa è stata una delle cose che mi ha scioccato”. E ancora nello specifico: “Uno che mi ha colpito è Marchisio. Fumava quattro pacchetti al giorno, ma non ho mai visto nessuno correre come lui“.