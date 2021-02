Juventus, senti Marchisio: “Nel centrocampo bianconero vedrei bene sia Pogba che Locatelli…”

Claudio Marchisio, nonostante abbia ormai appeso gli scarpini al chiodo, resta sempre molto legato al mondo Juventus. L’ex centrocampista bianconero ha avuto modo di parlare della Vecchia Signora in ottica futura ai microfoni di TMW consigliando due possibili acquisti in vista della prossima campagna di trasferimenti.

Juventus: i consigli di Marchisio

Il Principino va dritto al punto e fa i nomi di Paul Pogba e Manuel Locatelli come futuri possibili innesti per la Juventus: “Sono giocatori tanto diversi. Paul conosce l’ambiente e a Torino ha lasciato uno splendido ricordo. Parliamo di un ragazzo che si è integrato benissimo con società, tifosi e compagni e quindi non mi stupiscono le tante voci di mercato: le sue doti non le scopro certo io”, ha commentato Marchisio che poi sul più giovane dei calciatori: “Locatelli? Lui ha completato il suo processo di maturazione. Mentalmente è un giocatore diverso rispetto a quello del Milan. Ora è dentro la partita, sa dettare i tempi ed è bravo a leggere le diverse fasi di un incontro. Vedrei bene entrambi in bianconero… (ride, n.d.r.)”.