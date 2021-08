Juventus, senti Scolari: “Scommetto su Arthur. Kaio Jorge? Farà molto bene”

L'ex CT del Brasile e mister del Gremio parla della Juventus e non solo

JUVENTUS - Dopo aver parlato del suo Gremio, Scolari si è concentrato su diversi giocatori brasiliani presenti nella rosa della Juventus. Sul neo acquisto Kaio Jorge: "Kaio Jorge è un buon attaccante, con buone qualità individuali, e sa come fare gol. Credo che farà molto bene in Italia". Su Arthur: "Se potrà rilanciarsi? Per me sì, perché si è ambientato ed ha preso più dimestichezza con un calcio che è diverso da quello in cui aveva giocato fino ad ora. Questo gli darà più personalità per giocare davvero bene". Sui terzini Danilo e Alex Sandro: "Credo che Danilo e Alex Sandro daranno ancora molta gioia e qualità per lungo tempo a questa squadra. Sono due giocatori importanti che negli anni in Europa sono cresciuti tantissimo, non a caso sono in un club importante come quello bianconero".