Juventus, senza Cristiano Ronaldo la vittoria non arriva: solo il 55% di successi

La conferma è arrivata anche nella sfida di ieri notte contro il Barcellona in Champions League: la Juventus, senza Cristiano Ronaldo, fa davvero tanta difficoltà a vincere le partite. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i dati sono davvero impietosi.

Juventus: i numeri con e senza CR7

La Juventus, con in campo Cristiano Ronaldo ha vinto il 67% delle partite giocate (61 su 91), percentuale che scende sensibilmente quando il portoghese non ha partecipato alle partite. Una cifra pari al 55%, ovvero 10 partite su 18 (poi 3 pareggi e 4 sconfitte).

La dipendenza da Cristiano Ronaldo è evidente. Non solo per la qualità in più sulla quale la squadra bianconera potrebbe contare con il suo numero 7 in campo, ma proprio a livello caratteriale anche per l’atteggiamento con i rivali. Con CR7 in campo, le avversarie sanno di avere un “nemico” da tenere ben sotto controllo. Senza, ovviamente, questo non accade. Una differenza di rendimento che si spera possa cambiare, anche se fortunatamente l’asso portoghese è ormai pronto a tornare in campo dopo la positività al Covid.