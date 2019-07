Juventus, si aspetta de Ligt: già scelto il numero di maglia

Questione di giorni, anzi, forse solo di ore: Matthijs de Ligt sta per diventare un giocatore della Juventus. Il centrale dell’Ajax e, ormai, ex capitano, non si aggregherà al ritiro degli olandesi perché il suo trasferimento in bianconero è ormai cosa fatta.

Dopo settimane di trattative, il classe ’99 diventerà un nuovo giocatore della Vecchia Signora e si unirà a Cristiano Ronaldo e compagni alla corte di Maurizio Sarri. L’accordo è stato trovato sulla base di 75 milioni di euro. De Ligt firmerà un contratto della durata di cinque anni a 12 milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria fissata a 150 milioni di euro. Sarebbe anche già stata scelta la maglia e, in modo particolare, il numero che de Ligt dovrà indossare. Si tratta del numero 4, esattamente come nell’Ajax. Un numero che nelle ultime stagioni è appartenuto prima a Benatia e successivamente a Caceres ma che in passato è stato vestito da campioni come Montero, Vieira e Felipe Melo.