Juventus, si pensa al post Di Maria: possibile colpo… Galactico

La Juventus guarda al futuro con un obiettivo bene preciso in mente: trovare colui che andrà a sostituire Angel Di Maria . Ebbene sì, perché quasi certamente l'anno prossimo ci saranno novità con il Fideo che andrà via e mancherà quindi un uomo in quel ruolo.

In tal senso, da monitorare anche la situazione di Cuadrado che obbligherebbe i bianconeri ad intervenire in maniera più decisa in determinate posizioni del campo. In quest'ottica, come scrive anche Sportmediaset, la Juventus starebbe seguendo, insieme ad altri club, la situazione di Marco Asensio. Lo spagnolo non ha ancora rinnovato con il Real Madrid e potrebbe partire a zero. Servirà, comunque una bella offerta in termini di ingaggio visto che il giocatore piace al Barcellona e ai top club inglesi.