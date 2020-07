Juventus, si ritira l’ex Höwedes: “Il calcio è diventato poco importante per me”

Benedikt Höwedes, a soli 32 anni, ha deciso di lasciare il calcio giocato. L’ex difensore della Juventus spiega i motivi dell’addio in una lunga intervista pubblicata sul sito del settimanale Der Spiegel.

I MOTIVI DELL’ADDIO

Le parole dell’ormai ex difensore rilasciate al giornale tedesco: “Ho anche ricevuto alcune richieste dai club in patria e all’estero, ma non volevo dipendere dalle decisioni degli altri. Volevo tracciare una linea chiara fin da ora”.

GLI ULTIMI ANNI – “Ho giocato 50 partite con il Lokomotiv Mosca negli ultimi due anni, anche in Champions League, abbiamo vinto coppe e Supercoppe. Certo, noto che mi ci vuole più tempo per riprendermi fisicamente. A lungo andare avrei potuto compensare questo aspetto con la mia esperienza”.

LA FAMIGLIA – “Però recentemente stavo viaggiando con mia moglie e mio figlio su un camper nel sud della Francia. Poi ho notato quanto fosse fantastico per me vivere mio figlio da vicino. Il calcio è diventato improvvisamente così poco importante per me. Nostro figlio ora ha 21 mesi e sfortunatamente non ho avuto modo di viverlo tantissimo il mio periodo a Mosca. Ho sofferto molto da padre”.

RINUNCIA ALL’INGAGGIO – “Può sembrare stupido, perché ho beneficiato immensamente del business del calcio, ma il denaro non è importante per me. Orologi e automobili costosi non si adattano al mio stile di vita. Ho già guadagnato abbastanza”.

LA CARRIERA

Höwedes ha trascorso gran parte dell sua carriera allo Schalke 04, squadra con cui ha collezionato 335 presenze, 23 gol e 13 assist, per un totale di 27.847′ minuti giocati, prima di trasferirsi nel corso dell’estate del 2017 alla Juventus, senza riuscire a lasciare il segno in bianconero, con appena 3 apparizioni sul campo e una rete. Gli ultimi due anni della propria avventura calcistica il difensore li ha vissuti in Russia, nella squadra del Lokomotiv Mosca, scendendo in campo per 50 volte e realizzando 4 reti. Uno dei punti più alti della sua esperienza sportiva è stato nel corso del 2014, anno in cui insieme alla Nazionale tedesca riuscì ad aggiudicarsi il Mondiale in Brasile.