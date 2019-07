Juventus, si stringe per De Ligt: i dettagli

Continua il pressing della Juventus per Matthijs de Ligt. Il club bianconero, ormai in pole position da settimane per prelevare dall’Ajax il giovane difensore, vuole chiudere la trattativa il prima possibile. Per questo motivo, nella giornata di oggi, la dirigenza del club di Andrea Agnelli avvierà nuovi contatti con i lancieri, alla ricerca di un accordo definitivo.

DETTAGLI – Gli olandesi chiedono 80 milioni per lasciar partire il giocatore, mentre i bianconeri, forti dell’accordo con De Ligt, cercano di limare al ribasso i costi dell’operazione. Il difensore, da parte sua, non vorrebbe invece forzare troppo la mano, in modo da non lasciarsi malamente con il club che lo ha lanciato.