Juventus, si torna in campo allo Stadium 3 mesi dopo l’ultima volta

Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, anzi, non ci sarà proprio nessuno tranne Maurizio Sarri a vedere la squadra. La Juventus si prepara al ritorno in campo allo Stadium tre mesi dopo l’ultima volta. Come scrive Goal, la Vecchia Signora ha in programma una sfida amichevole per questa sera.

Si tratta di una partitella in famiglia ma all’Allianz Stadium in orario serale proprio per abituare tutti al nuovo calendario. Prima la Coppa Italia, poi la Serie A. La Juventus si accinge a ripartire a tutti gli effetti. Ci sarà spazio per alcuni giocatori della formazione Under 23 mentre mancheranno alcuni calibri da novanta come Gonzalo Higuain, infortunatosi nelle scorse ore. Sarri probabilmente dividerà i due tempi in 30 minuti e farà giocare le squadre a campo ridotto in modo da non forzare troppo sui muscoli dei suoi calciatori.