Juventus, slitta il rientro di Chiesa: le condizioni

Non arrivano buone notizie per Federico Chiesa. L'esterno della Juventus, infatti, potrebbe non tornare a disposizione della Vecchia Signora di Max Allegri come previsto. Potrebbe volerci più tempo per rivedere l'italiano in campo. Il comunicato iniziale diramato dalla squadra parlava di 7 mesi di stop, ma la tabella di marcia del suo percorso di recupero ha subito un piccolo ma importante ritardo.