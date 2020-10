Juventus, sorriso a metà: le ultime sull’infortunio di Bonucci

Sorriso a metà in casa Juventus sulle condizioni di Leonardo Bonucci. Il difensore è uscito nelle ripresa della gara contro il Verona per un problema muscolare. Dalle ultime analisi effettuate dalla squadra medica bianconera non sembra esserci nessun grave danno per il giocatore anche se la sua partecipazione alla gara di Champions League contro il Barcellona è ancora a rischio.

Le condizioni di Bonucci

Nel report odierno sulla squadra, la Juventus ha reso note le condizioni del difensore: “Aggiornamento su Leonardo Bonucci: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”, queste le parole del comunicato relativo al calciatore bianconero.