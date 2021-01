Juventus, sorriso Cuadrado: guarito dal Covid torna a disposizione

Ottime news in casa Juventus. Andrea Pirlo riabbraccia Juan Cuadrado. Il calciatore è guarito dal Covid e torna a disposizione del mister per le prossime sfide. Non ci sarà spazio per lui questa sera contro il Napoli in Supercoppa italiana, almeno da titolare, ma sicuramente il colombiano riprenderà il suo posto nella formazione iniziale a partire dal match in campionato del weekend.

L’annuncio della società bianconera è avvenuto in questi minuti sul sito ufficiale e sui canali social Twitter e Instagram. “Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera”.

Si attendono, invece, novità per gli altri calciatori positivi: De Ligt e Alex Sandro.