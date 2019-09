Juventus-Spal, le probabili formazioni: Sarri vara la coppia Ronaldo-Dybala

Ancora un impegno al sabato per la Juventus, in campo nel penultimo giorno della settimana per la quinta volta.

Come a Firenze ai bianconeri tocca aprire il programma della giornata, la sesta del calendario, alle ore 15. Avversario la Spal fanalino di coda insieme alla Sampdoria con appena tre punti. Sulla carta l’avversario ideale alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen, martedì alle 21 all'”Allianz Stadium”. Per la squadra di Sarri c’è la possibilità di restare quantomeno in scia all’Inter in attesa dello scontro diretto in programma domenica 6 ottobre in notturna a San Siro, ma oltre ai tre punti il tecnico bianconero cerca risposte in tema di gioco, dopo gli alti e bassi delle ultime due gare e dopo che contro Verona e Brescia i campioni d’Italia, andati subito in svantaggio, hanno dovuto compiere faticose rimonte.

LE FORMAZIONI – Per la Juventus è emergenza piena alla voce esterni difensivi. Fuori causa De Sciglio e Danilo, marcherà visita anche Alex Sandro, in Brasile per un lutto familiare. Coppia di terzini improvvisata, quindi, e non di ruolo, composta da Cuadrado e Matuidi. In mezzo al campo nuova chance per Rabiot, ma la novità è in attacco dove si siede in panchina Higuain per fare spazio al duo Ronaldo-Dybala, mai visto in stagione, supportato da Ramsey. Dall’altra parte non sta meglio Semplici che dopo Fares ha perso per un grave infortunio anche D’Alessandro. Assenza pesante anche quella di Kurtic, a sinistra va Reca, davanti con Petagna c’è Floccari vista l’indisponibilità di Di Francesco.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Demiral, Rugani, Bentancur, Emre Can, Bernardeschi, Higuain. All.: M. Sarri.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Missiroli, Valdifiori, Reca; Petagna, Floccari. A disp.: Letica, Thiam, Cionek, Felipe, Tunjov, Zanchetta, Cannistra, Strefezza, Jankovic, Paloschi, Moncini. All.: L. Semplici.