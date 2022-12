Juventus, spuntano le intercettazioni: “Solo Calciopoli una situazione così brutta…”

Emergono nuovi dettagli sul caso Juventus . Dopo il rinvio a processo arrivato nella serata di ieri, ecco alcune intercettazioni telefoniche tra gli ormai ex dirigenti bianconeri.

"In 15 anni ricordo solo una situazione così brutta, Calciopoli. Lì ci davano addosso tutti, qui ce la siamo creata noi". Queste alcune delle parole attribuite a Stefano Bertola, ex direttore finanziario della Juventus, in un’intercettazione ambientale del 22 luglio 2022.