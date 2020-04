Juventus, suggestione De Bruyne: “Con Cristiano Ronaldo farei molti più assist…”

Lo aveva detto tra le righe nelle scorse ore, adesso Kevin De Bruyne sembra rincarare la dose e precisare il concetto: giocare con Cristiano Ronaldo è un sogno che vorrebbe realizzare. Non lo dice apertamente il trequartista del Manchester City, ma dalle sue parole si comprende come vestire la stessa maglia del portoghese potrebbe essere un vantaggio per entrambi.

Parlando a Sky Sports, il belga ha affermato: “Mi piacerebbe giocare con attaccanti come Henry o qualcuno come Cristiano Ronaldo. Sono veloce, posso andare in profondità. Per ciò che faccio, gli attaccanti sono importantissimi”. E ancora: “Potrei fare cross a tre metri d’altezza e lui ci arriverebbe comunque, farebbe volare il mio numero di assist”. Chiara l’intenzione di De Bruyne e chissà che la Juventus non possa fargli… e farsi un bel regalo in futuro.