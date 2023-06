Juventus, svaligiata la casa di Kaio Jorge. Rubata anche la Range Rover

Ancora una casa di un calciatore svaligiata. Malviventi sono penetrati la scorsa settimana nell'abitazione del calciatore della Juventus Kaio Jorge, nella pre collina torinese. I ladri hanno agito indisturbati, consci del fatto che l'attaccante brasiliano in quei giorni fosse proprio in Brasile. Rubata la macchina presente nel garage, una Range Rover all'interno della quale era presente anche della strumentazione per la fisioterapia. In casa, invece, hanno portato via magliette di marca, cappotti, accessori suoi e della madre - comprese delle borse firmate - nonché un Ipad, degli Airpod max, gioielli, orologi e molto altro ancora. Il bottino è di diverse centinaia di migliaia di euro - riporta torinotoday.it-. A richiedere l'intervento della polizia è stato il giardiniere che ha trovato il garage aperto, senza l'auto dell'asso bianconero, fuori da tempo per infortunio.