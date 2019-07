Juventus, svelati i numeri di maglia: il clamoroso indizio di mercato per l’attacco

La Juventus ha annunciato i convocati per lo Juventus Summer Tour 2019 che vedrà i bianconeri impegnati in oriente con il decollo oggi per Singapore. Out Chiellini, Douglas Costa, Ramsey e Khedira, c’è Higuain.

Ma dalle convocazioni, spunta anche un potenziale indizio di mercato. Infatti, la Juventus ha annunciato anche quelli che saranno i numeri di maglia della prossima stagione.

SORPRESA – Confermate le scelte dei nuovi acquisti, con Buffon che prende la 77, de Ligt la 4 e Rabiot la 25. Demiral prende la maglia numero 28 e, in attesa che al gruppo, anche la 8 di Ramsey è blindata. La sorpresa, però, come riporta calciomercato.com, arriva da Gonzalo Higuain. Il Pipita, infatti, non riprende la 9 indossata nell’ultima stagione in bianconero, ma sceglie la maglia numero 21 che fu di Paulo Dybala. Perché lasciare libera la maglia del centravanti? Le ipotesi sono due: l’immediata partenza, sponda Roma, o l’arrivo di un altro attaccante. Icardi, in questo senso, è l’indiziato numero uno a prendere quella divisa con il 9 stampato sulla schiena.