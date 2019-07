Juventus, svolta Chiesa: la mossa del giocatore per vestire bianconero

Sono ore bollenti in casa Juventus. Dopo la presentazione di Ramsey, si attende l’arrivo di de Ligt. Ma il mercato in entrata potrebbe non essere ancora finito. Federico Chiesa, esterno della Fiorentina, resta un pallino fisso di Paratici e della Vecchia Signora.

Il classe ’97 avrebbe dato l’ok al trasferimento mostrando il proprio desiderio di lasciare la Viola. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, Chiesa ha già la testa lontano dal capoluogo toscano: l’accordo con i bianconeri è stato raggiunto sulla base di un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione per 5 anni. L’italiano avrebbe chiesto al patron Commisso un incontro per spiegare le proprie intenzioni e chiedere la cessione. Il presidente, nonostante abbia già espresso più volte pubblicamente la volontà di non cedere il proprio calciatore, potrebbe ripensarci davanti ad un’offerta da 60 milioni che la Juventus avrebbe pronta. Le prossime ore saranno decisive.