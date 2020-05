Juventus, svolta per tre giocatori: futuro deciso

La Juventus guarda al termine della stagione con un preciso obiettivo: rinnovare la fiducia in tre pilastri della rosa. Agnelli, Nedved e Paratici non hanno dubbi per quanto concerne il destino di Blaise Matuidi, Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini.

Per motivi diversi ai tre calciatori sarà rinnovato il contratto. Per Matuidi, in scadenza al 30 giugno, il club ha deciso in tempi non sospetti di esercitare la clausola di rinnovo. Lo stesso avverrà per il portiere e il difensore il cui rapporto va oltre la semplice esperienza sul campo. Per il centrale mancino resta solo da mettere nero su bianco il tutto. Per quanto riguarda il portiere, possibile che oltre al rinnovo per una stagione possa esserci qualche clausola per andare addirittura oltre…