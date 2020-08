Juventus, Szczesny si fida di… Cristiano Ronaldo: “Contro il Lione pronto per un altro miracolo”

“Vedo una squadra pronta, c’e un ambiente simile a quello dell’anno scorso prima della gara con l’Atletico Madrid”. parola di Wojciech Szczesny. Il portiere della Juventus ha parlato a Sky Sport in merito alla sfida contro il Lione di venerdì sera. I bianconeri sono chiamati a ribaltare l’1-0 subito all’andata e per farlo, l’estremo difensore si affida a… Cristiano Ronaldo.

Szczesny: “Cristiano Ronaldo può fare un altro miracolo”

“Possiamo farcela anche quest’anno”, ha detto Szczesny riguardo la possibile rimonta nei confronti dei francesi. “Ancora una tripletta di Cristiano Ronaldo come contro l’Atletico Madrid l’anno scorso? Nessuno al mondo ha dubbi che Cristiano possa farlo di nuovo, come al solito nelle gare decisive fa la differenza, è pronto a fare un altro miracolo”. E ancora: “Ci stiamo giocando un obiettivo importante, trovare le motivazioni non è difficile, siamo tutti concentrati. Il Lione fisicamente sembra in forma, sembrano anche loro pronti a giocare, vedremo chi arriverà ai quarti di finale. Alla Juventus serve ritrovare lo spirito giusto, anche se senza i tifosi è dura. Dobbiamo trovare l’energia per ribaltare il risultato”.

E sul recente scudetto vinto e le modalità di gioco dell’ultimo periodo posto lockdown: “Indubbiamente è stato un campionato strano, difficile, sofferto, ma anche sottovalutato. Vincere nove scudetti è straordinario e quest’anno vale tanto, anche in considerazione della lunga sosta”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE