Juventus, senti Tacchinardi: “Sarri? Sembra che abbia ammazzato qualcuno. Io fossi stato in lui…”

Alessio Tacchinardi, l’ambiente bianconero, lo conosce non bene, di più. L’ex centrocampista ha infatti giocato per ben undici stagioni alla Juventus, dal 1994 al 2005. E ai microfoni di Radio Sportiva, ha così commentato l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Vecchia Signora.

SARRI – “Io sono un grande estimatore di Maurizio: è partito dal nulla, lavorando sul campo. Dopo il passaggio alla Juve, è stato messo in atto un tritacarne nei suoi confronti. Fossi stato al suo posto, in conferenza stampa non avrei risposto ad una sola domanda sul passato. Sembra che abbia ammazzato qualcuno. E’ un allenatore che ha fatto fare una valanga di gol a Higuain e che ha scoperto Mertens. Adesso sono curiosi di vedere cosa si inventerà per Dybala e Pjanic. Cristiano Ronaldo? Non ha più l’accelerazione che aveva cinque anni fa nell’uno contro uno, potrebbe fare la prima punta”.