Juventus, tegola per Allegri: Dybala e Bonucci non ci saranno col Villarreal

Doppia tegola per i bianconeri in vista della Champions

Redazione ITASportPress

Dopo il derby di campionato pareggiato contro il Torino per 1-1, in casa Juventus l'attenzione si sposta sul match di Champions League contro il Villarreal. Il match, valido per l’andata degli ottavi di finale, potrebbe vedere la squadra di Massimiliano Allegri fare i conti con due importanti assenze.

Oltre agli infortunati Rugani e Chiellini, non verrà rischiato infatti nemmeno Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero, non convocato per il match di venerdì sera per un fastidio al polpaccio, questa mattina ha svolto delle visite di controllo al J Medical e in casa Juve si è deciso di non rischiarlo per evitare guai peggiori.

Da quanto si apprende da Sky, però, l'assenza di Bonucci non sarà l'unica. Infatti, contro il Villarreal non dovrebbe esserci nemmeno Paulo Dybala. L’argentino è uscito al 54’ per un fastidio muscolare alla coscia già infortunata in passato e sebbene non sembra si tratti di nulla di grave, la Joya non verrà rischiata.