Juventus, tegola Rabiot: si fa male con la Francia ma resta in Nazionale

Niente gara con la Finlandia per Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus, impegnato con la Francia, non si è allenato a causa di problemi muscolari e dovrà saltare la gara della formazione dei galletti. In ogni caso il giocatore non si allontanerà dal ritiro, almeno per ora.

Rabiot: le condizioni

L’infortunio di Adrien Rabiot richiederà esami diagnostici nei prossimi giorni e per questo motivo il centrocampista non abbandonerà il ritiro della Francia con la speranza di tornare a disposizione per le prossime gare, magari per quella contro il Portogallo del suo amico e compagno di club Cristiano Ronaldo.

Sicuramente il ct Deschamps dovrà rinunciare a lui per la gara contro la Finlandia, ma spera di recuperarlo. Allo stesso modo, anche la Juventus osserva interessata per capire le condizioni del proprio tesserato. La pausa, se l’infortunio muscolare fosse più grave del previsto, servirà a Rabiot per recuperare con calma e tornare, magari, per la gara contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco in campionato.