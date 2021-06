Juventus, Trezeguet non è più Brand Ambassador del club

L'annuncio della società bianconera

Si conclude l'esperienza di David Trezeguet con la Juventus . L'ex bomber non è più Brand Ambassador come annunciato dalla stessa società bianconera attraverso un comunicato apparso sul sito del club e sui profili social.

"Anni di gol, esultanze, grandi giocate e trionfi sul campo da gioco. Poi, la voglia di scendere di nuovo in campo, da Presidente delle Juventus Legends. E poi ancora un triennio, iniziato nel 2018, come ambasciatore del Brand Juventus. Per David Trezeguet si chiude oggi la sua “terza” vita in bianconero: oggi è il suo ultimo giorno come Brand Ambassador del Club", si legge nella nota della Juventus.