Juventus, Trezeguet vedrebbe bene un allenatore al posto di Allegri

Il commento dell'ex bomber

David Trezeguet , leggenda della Juventus e oggi candidato vice-presidente del River Plate, è intervenuto alla trasmissione argentina Presion Alta come riporta Tyc Sports , parlando del tecnico Marcelo Gallardo e 'consigliando', seppur in maniera diretta, alla Vecchia Signora il suo ingaggio.

A domanda precisa sulle abilità del mister e l'eventuale capacità di dirigere un club importante come quello di Torino, l'ex bomber francese ha risposto: "Uno degli esempi più chiari è stato Zidane. Era nel Castilla e quando il Real Madrid lo ha promosso a guidare la prima squadra, aveva la personalità manageriale per dimostrare che era un allenatore capace e lo ha fatto", ha esordito Trezeguet. "Allo stesso modo Marcelo non avrebbe avuto problemi a dirigere una squadra e un club di questa portata". Ricordiamo che l'attuale tecnico del River Plate è in scadenza di contratto al 31 dicembre. Gallardo dovrebbe lasciare il River Plate dopo sette anni e mezzo nei quali ha vinto 13 titoli, tra cui un campionato e due Copa Libertadores. Il suo nome sembra essere tra quelli favoriti per la panchina dell'Uruguay.