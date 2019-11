Juventus, tutti pazzi per Emre Can: tre big d’Europa ci proveranno a gennaio

Poco impiegato da Maurizio Sarri, per non dire quasi nulla, Emre Can può lasciare la Juventus già durante il prossimo mercato di gennaio dopo solo un anno e mezzo di permanenza in bianconero.

Il centrocampista tedesco, arrivato a Torino a parametro zero dal Liverpool nell’estate 2018 ed escluso da Sarri dalla lista per la fase a gironi della Champions League, potrebbe fruttare alla società bianconera una ricca plusvalenza visto che non mancano gli interessamenti dai grandi club d’Europa.

Secondo il Daily Mirror la dirigenza del Manchester United ha messo Emre Can tra i primi obiettivi per gennaio ed al momento sembra la squadra in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Da capire se il centrocampista entrerà in una trattativa più ampia che potrebbe coinvolgere anche Mario Mandzukic e Paul Pogba.

Ma oltre ai Red Devils a Can sono interessate anche il Paris Saint-Germain del ds Leonardo, estimatore da tempo del centrocampista, e il Bayern Monaco, ovvero il club che duellò fino all’ultimo con la Juventus per arrivare al giocatore dopo l’addio al Liverpool.