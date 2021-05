Juventus, tutto fatto per Allegri: il ritorno in panchina e Pirlo esonerato

Il mister torna alla guida dei bianconeri

Massimiliano Allegri è pronto a tornare alla guida della Juventus. Sembra si tratti solo di una questione di ore, poi sarà annuncipo ufficiale. Secondo Sky si è sbloccata stamane la trattativa per il ritorno del tecnico livornese in bianconero, all'indomani dell'addio di Paratici alla Vecchia Signora. Per Andrea Pirlo dunque dovrebbe chiudersi dopo un solo anno l'avventura sulla panchina della Juventus dopo aver portato a casa una Supercoppa, una Coppa Italia e il quarto posto in classifica che ha consentito alla società torinese di conquistare un posto per la prossima edizione della Champions League.