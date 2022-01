Juventus U23: Marco Da Graca deve operarsi per aritmia cardiaca

L'annuncio del club bianconero

C'è un po' di preoccupazione in casa Juventus e non per quanto riguarda i risultati sportivi della prima squadra, non certo eccelsi in questa stagione, bensì per le condizioni di un componente della squadra U23 bianconera. Parliamo del giovane Marco Da Graca che sarà operato nei prossimi giorni in seguito al riscontro di un'aritmia cardiaca.