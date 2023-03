Juventus, udienza plusvalenze rinviata: la nuova data

Udienza preliminare rinviata per la Juventus.

andreamedda

Era prevista per questa mattina l'udienzapreliminare per la Juventus sul caso plusvalenze. Davanti al Gup Marco Picco è andata in scena dalle 9:30 l'udienza sui bilanci della Juve dal 2019 al 2021. Nessuno degli imputati era presente in aula ed si è deciso per il rinvio.

Dopo circa un'ora c'è stata una pausa in cui il giudice si è ritirato in camera di consiglio per valutare la richiesta di emissione del decreto di citazione del responsabile civile. I piccoli azionisti hanno chiesto la citazione della società Juventus come responsabile civile. L’agenzia delle entrate non si è costituita parte civile, mentre la Consob sì.

Dopo l'interruzione è stato scelto per il rinvio dell'udienza. La nuova data è stata ufficializzata per il 10 maggio 2023. Alle ore 12.20, il Gup Marco Picco era rientrato in aula dopo essere stato in camera di consiglio per le valutazioni sulle richieste delle parti civili che sono state depositate.

Va ricordato come tale udienza preliminare sia solo il primo passaggio di quello che sarà un lungo percorso che vedrà poi anche la giustizia sportiva. Ad ogni modo la data importante sarà quella del 19 aprile, quando si giocherà quella una prima “finale”, con il Collegio di garanzia del Coni che esaminerà il ricorso del club contro la penalizzazione di 15 punti in classifica.